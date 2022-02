BBB22: Tadeu pede cuidado em 1º Jogo da Discórdia após expulsão de Maria

Enquanto explicava as regras do Jogo da Discórdia desta segunda-feira (21), o primeiro após a expulsão de Maria por uma agressão no mesmo jogo, Tadeu Schmidt pediu para que brothers e sisters tivessem cuidado ao realizar a dinâmica, no “BBB22“.

“Hoje no Jogo da Discórdia cada um de vocês vai distribuir dois colares. O colar azul para o ‘meu maior aliado’ e ‘minha maior aliada’, e o colar vermelho para quem ‘não ganha de jeito nenhum’. Simples, né? ‘Meu maior aliado’, aquele que é sua prioridade, a pessoa com quem você mais pode contar e o ‘não ganha de jeito nenhum’ é autoexplicativo. Você deve pegar um colar por vez, colocar no pescoço da pessoa escolhida com cuidado e justificar. Tá bom? Não tem dúvida, né?”, disse o apresentador.

No jogo da semana passada, brothers e sisters deveriam fazer uma acusação contra outro participante e os demais votavam para concordar ou discordar da acusação. Quem perdesse, receberia um balde d’água na cabeça.

Em uma das rodadas, Maria, ao virar o balde com água em Natália, acabou acertando o balde na cabeça da sister. O ato acabou sendo analisado pela produção do programa e considerado uma agressão, e Maria acabou expulsa do reality na manhã do dia seguinte.

Um pouco antes do início do Jogo da Discórdia dessa segunda, Douglas Silva chegou a brincar com os brothers dizendo: “Não é pra ninguém agredir, hein”.

