BBB22: Sisters falam sobre noite de sexo de Maria e Eliezer: ‘Assisti de camarote’

A festa da última quarta-feira (2) foi marcada pela primeira noite de sexo do Big Brother Brasil, protagonizada por Maria e Eliezer. Na manhã desta quinta-feira (3), as sisters Brunna, Bárbara, Jade Picon, Laís e Maria conversavam sobre as cenas quentes da noite anterior.

Primeiro Brunna comentou que o casal havia de fato transado. “Gente, Maria bem transou ontem!”. Laís então respondeu: “Eu vi, assisti de camarote. Na minha frente, na cama, eu vou fazer o quê? Vou ficar olhando!”, confessa.

Jade então pergunta se dava para ver algo e Laís responde. “Não, eles estavam com o cobertor”.

Vyni também teve um papel curioso no enlace: o brother tentou de todas as formas dissuadir Eliezer da ideia de transar com Maria e, depois que o ato estava para acontecer, tentou atrapalhar de várias formas, tossindo, cutucando Eliezer e oferecendo água, etc.

