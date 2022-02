BBB22: Sisters falam com Natália sobre suposto incidente racista

Laís e Eslovênia sentaram para conversar com Natália sobre a suposta imitação de macaco feita pelas sisters. Esse episódio repercutiu dentro e fora da casa do BBB, iniciado por Gustavo, enquanto ainda estava na Casa de Vidro, e durante a edição do programa do último domingo — que relembrou a cena e mostrou um depoimento de Bárbara sobre o incidente.

Laís deu início ao bate-papo: “A Larissa conversou com o Eli e tava dando a entender que era só a Bárbara, que a gente estava na conversa no banheiro e alguém falou sobre voto […] Aí hoje, quando sentei aqui, surgiu ‘não, não foi só a Bárbara, foram vocês três’, eu não imaginava”.

Continuou: “Eu tinha entendido que a gente tava conversando e só a Bárbara tinha feito. Por isso, em nenhum momento, eu fiquei sabendo disso pra conversar, senão eu tinha falado com você antes. Não lembro disso e jamais eu faria isso pra imitar uma pessoa, não sou de imitar ninguém ainda mais um gesto, algo preconceituoso… desde pequeninha”

Laís seguiu justificando: “Nunca fui preconceito com ninguém, com racismo, com coisas que geram preconceito. Pelo contrário, defendo as pessoas que sofrem preconceito, nem vou falar o que eu já fiz porque eu tô tranquila”.

Em seguida, Eslovênia deu seu ponto de vista. “Acho que é importante se posicionar contra isso, que a gente é contra isso. Se soou isso lá fora já é considerável a ponto de eu chegar pra você e dizer ‘eu não compactuo com isso'”.

Natália, então, pontuou: “Eu vou falar pra vocês, eu não vi. Não vi o que foi feito e pra falar a verdade nem ouvi a Eslovênia falando de voto”.

Continuou: “Eu digo, não vi e não sei qual foi a cena, mas acredito que as pessoas que estão cuidando do meu perfil são incríveis. Se eles acreditam que não foi, é porque eles viram e não foi assim. Acho que isso não precisava nem pauta. Eu disse, ‘Bárbara, eu conheço teu caráter, conheço tua índole’. Eslovênia, por exemplo, eu sei que ela é brincalhona, então sei que nunca seria por maldade, por querer cometer um racismo. A Bárbara eu já vi várias vezes ela andando desengonçada, então sei que não é nada comigo, ainda mais com meus adms se posicionando”.

No fim, a conversa entre Natália e as sisters do quarto lollipop acabou em um tom amistoso.

“Eu só queria falar pra você porque eu sou assim na vida, eu jamais ia fazer uma coisa dessas, só queria te deixar claro pra você pra gente morrer essa história”, finalizou Laís.

“Certíssimo, morrido”, declarou Natália.

