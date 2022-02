BBB22: ‘Será que estou sendo conhecido só pelo edredom?’, diz Eliezer depois de casa de vidro

A aparição da casa de vidro nesta sexta-feira (11) deixou todos os participantes do Big Brother Brasil consternados com a percepção do público sobre o jogo. O brother Eliezer questionou: “Será que estou sendo conhecido só pelo edredom?”.

Eslovênia então responde: “Claro que não, Eli. Você é muito engraçado”. “Agora, eu acho, não só pelo que ela falou, que, tipo, eu sou uma pessoa que também brinca muito. Tem momentos de brincar, mas tem momentos de pensar”, disse a estudante.

“Mas a conversa que eu tive com você depois do Paredão, aquela conversa foi decisiva para mim. Você percebeu? Eu mudei totalmente”, relembra Eliezer. “A minha forma de jogar é ser clara com as pessoas. A pessoa que não é muito próxima, ela vai saber o que eu penso, vai saber em quem, talvez, eu vote. A minha estratégia é clara, eu não sou aquela pessoa que fica analisando”, argumenta o brother.

“Eu tenho medo de ser taxado apenas como o cara que foi para o edredom”, admite Eliezer. “A questão é que eles não pegaram a última semana”, aponta Maria. “O jogo já mudou muita coisa”, diz Eliezer, e a atriz completa: “A gente não sabe o que o público pensa da gente, mesmo com as informações deles”, disse.

