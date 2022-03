BBB22: ‘Será que ela vai votar em mim?’, questiona Laís sobre jogo de Jessi

Laís está apreensiva sobre o jogo de Jessilane no Big Brother Brasil 22. Enquanto se arrumava para a festa do líder Paulo André, a médica conversou com Eslovênia, Eliezer, Jade e Vyni sobre o comportamento da professora no reality.

+ Maíra Cardi usa expressão ‘estupro alimentar’ em vídeo e revolta web

+ BBB22: ‘Se eu sair por aquela porta, para você não vai fazer a menor diferença’, diz Vyni para Eliezer

“Sabe o que eu tô achando estranho? A Jessi estava o tempo todo… É uma coisa que ela estava fritando, que ela não conseguiu dormir essa noite. Ela não sabia se estava sendo coerente de não estar aliada em relação aos votos, até pra se salvar dos paredões, em todas as votações”, começa Laís. “Ela estava indo [votando] em quem achava que tinha que ir [para o paredão], independentemente dos votos das outras pessoas. Ela falou que, com o último discurso do Tadeu, ficou muito pensativa, que até parecia que a fala tinha sido para ela… Disse que ia repensar”, continuou.

Para finalizar, a médica questiona se os amigos acham que a professora de biologia vai votar nela. “Pensei: ‘Será que ela vai votar em mim agora?’. Ela ficava falando, ficava me olhando… Não sei. Acho que agora eu duvido que ela não vote em mim.”

Saiba mais