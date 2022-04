BBB22: Sem saber do acidente, Natália diz sentir falta de Rodrigo Mussi

Por conta do confinamento e das normas da atração, os brothers não foram informados sobre o acidente de Rodrigo Mussi, que na madrugada da última quinta-feira (31) foi arremessado de um carro de aplicativo, após o veículo se chocar com um caminhão.

Na tarde deste sábado (02), Diogo Mussi, irmão de Rodrigo Mussi, deu mais informações sobre o estado de saúde do gerente comercial. Por meio dos Stories do Instagram, Diogo disse que Mussi segue sedado em recuperação lenta, mas com um quadro clínico estável.

“Primeiro boletim do dia 2 de abril: O Rodrigo segue estável, progredindo em recuperação. Ainda sedado, sendo que o processo de extubação é lento. As próximas horas são delicadas. Nós estamos otimistas e com muita fé que ele vai se recuperar”, escreveu ele na rede social.