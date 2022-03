BBB22: ‘Sem palavras, Globo’, reage marido de Tiago Abravanel à nova vinheta

Fernando Poli, marido de Tiago Abravanel, que desistiu do “BBB 22” no último domingo (27), reagiu à alteração na vinheta do reality, que não tem mais a imagem do neto de Silvio Santos.

“Tiraram o Tiago! Ai, Globo…”, escreveu Poli, em vídeo publicado nas redes sociais.

“Sem palavras, Globo”, escreveu ele, acrescentando emojis de “vômito”. “Muito bizarro isso, as pessoas só esquecem que o mundo dá voltas. E muitas voltas! Seja luz!”, concluiu.

