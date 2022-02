BBB22: ‘Se forem inteligentes, mudam o foco’, diz Eliezer sobre participantes do quarto Grunge

Durante conversa sobre o jogo e a formação de paredão que aconteceu no último domingo (20), Eliezer debateu com outros brothers sobre os participantes do quarto Grunge. “O Scooby parece não estar mais para jogo deles. Dependendo da estratégia que Arthur e DG estabelecerem, o Scooby não vai acompanhar”, explicou Eli.

“Eles vão ficar em mim até eu sair. Vão ficar me martelando, tenho certeza. Porque eu não consigo babar ovo deles e nem olhar na cara deles”, disse Laís.

“Se eles forem inteligentes, eles mudam o foco. Eles precisam do Scooby, ainda mais se o PA sair. Se o PA sair, eles precisam de volume. O Scooby, na semana que vem, não vai querer vir aqui. Pelo que ele conversou comigo, ele não queria ir aqui. Ele foi o único que queria ir no grupo do meio, queria Lina ou Jessi. E os outros que não queriam. Se o PA sai, eles ficam desfalcados, eles precisam de volume para ter representatividade”, explica Eli.

Ele continua: “É mais fácil DG e Arthur irem nelas junto com Scooby para eles terem um voto forte. Senão eles jogam voto fora”.

“Não sei, vamos pensar isso aí. Mas calma que a gente vai pegar o líder”, finalizou Laís.

