BBB22: ‘Se eu tivesse cota de pão do ano, eu queimei’, afirma Arthur sobre comilança

A relação de Arthur Aguiar com pães e outras guloseimas continua rendendo assunto dentro e fora da casa. Nesta quarta-feira (2), o brother estava conversando com Jessi e Lucas na academia e ao falar sobre o como mudou dentro da casa, comentou: “Eu acho que a minha esposa vai estranhar muito quando eu voltar, vou voltar muito diferente”, afirmou ele, citando Maíra Cardi.

“Eu mudei como pessoa, coisas que, por exemplo, era certezas para mim, deixarem de ser, que eu não pensava e passei a pensar, prisões que eu tinha e me libertei, várias paradas. Ela, que me conhece muito, com certeza está me olhando e acho que se surpreendendo positivamente”, explicou Arthur.

“Daá um exemplo concreto. Tipo comer pão com manteiga?”, perguntou Lucas de forma divertida.

“Não, nada disso, né. Caral**, falando coisas profundas”, respondeu Arthur.

“Esse Lucas é sem noção, né”, comentou Jessilane, provocando Lucas, que caiu na risada.

“Eu acho que já comi minha cota de pão com manteiga da vida aqui nessa casa”, afirmou Lucas.

“Eu também, eu comi a cota do ano. Eu já zerei o ano. Se eu tivesse cota de pão do ano, eu queimei”, brincou Arthur.

