BBB22: Scooby sai em defesa de Piovani: ‘Foi mais do que minha mulher’

Os participantes do “BBB 22” foram dormir mais cedo do que o usual, mas um papo chamou a atenção na madrugada. Tiago Abravanel comentou a participação de Luana Piovani no “The Masked Singer Portugal” com Pedro Scooby.

“Ah é? Acho que vi alguma coisa nos stories dela. Ela foi bem?”, questionou Scooby. “Ela não ganhou, né?”, explicou Tiago.

Mais tarde, Pedro voltou ao assunto da ex-mulher e falou sobre a sociedade ‘não estar preparada para lidar com Piovani’.

“Às vezes, por ela falar algumas coisas minhas na internet, as pessoas acham que ela é o capeta comigo, mano, e não é. Muitas vezes, ela é muito maneira comigo. A realidade é que ela foi muito mais do que minha mulher. Ela foi mãe, foi amiga, foi um monte de coisa pra mim. Eu andava de ônibus quando eu conheci a Luana. Eu saí da casa da Luana de ônibus no dia em que eu conheci ela”, comentou.

