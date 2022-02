BBB22: Scooby fala sobre discussões envolvendo Douglas em Jogo da Discórdia: ‘Muito pesado’

As repercussões do Jogo da Discórdia promovido na última segunda-feira (7) no Big Brother Brasil ainda estão acontecendo. Nesta terça-feira (8), Pedro Scooby falou sobre os adjetivos que Douglas Silva recebeu durante jogo.

“Eu convivo com ele, o dia inteiro. Sempre vi que ele foi com as pessoas… pô eu seria o primeiro a falar, eu sou um cara muito justo. Mas o que ele sempre foi comigo, que convivia com ele o dia inteiro, era com a casa toda, tá ligado? Ele é um cara que quando ninguém ligava para o Luciano ele era o cara que agregava o Luciano nas paradas”, disse Scooby.

“Ele foi o cara que quando ninguém ligava para o Lucas, ele que trazia o Lucas para as paradas. Quando a Jessi estava pra baixo, ele fez ela se sentir melhor, ele que botava ela pra cima, ele que ia lá conversar. Ele sempre foi um cara assim para as pessoas e de fato eu não estou dentro do confessionário com ele, e eu não sei de todas as conversas que ele tem com as pessoas, mas tudo que eu sei dele até esse momento… ‘ardiloso’ e ‘duas caras’ acho que o moleque não era. Achei muito pesado. As pessoas não estavam falando em uma roda entre amigos, estavam falando para o Brasil todo”, explicou.

Bárbara, que usou a plaquinha “esconde o jogo” para Douglas, se justificou: “Não tenho nada para falar sobre a pessoa dele. E até por ele ser uma pessoa agradável que se dá bem com todo mundo, que você olha para ele e eu não imagino em quem ele vota. Por isso que ele é um mistério”, falou.

