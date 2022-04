BBB22: Scooby diz que ficou chateado com Paulo André: ‘Dei mole mesmo’

Pedro Scooby ficou chateado após a eliminação de Gustavo, na noite da última terça-feira (19). O surfista acabou indicado ao paredão, após perder a prova do líder do Big Brother Brasil. Triste, ele confessou para Paulo André que ficou chateado com a falta de apoio do amigo e, consequentemente, fez o velocista chorar.





“É bobeira, mas que de alguma forma bateu diferente hoje em mim. Essas paradas de priorizar as pessoas que você gosta aqui dentro, ordem de prioridade que você dá valor e pessoas que você dá prioridade”, disse ele.

Vale lembrar que ao ganhar a liderança, P.A. deu o VIP para Arthur. Além disso, o atleta preferiu salvar o ator quando a votação da casa empatou entre o ex-Rebelde e o surfista.

Logo, na conversa, Paulo André quis entender melhor o sentimento do amigo. “No Anjo e entendo que era a parada da Lina, que a gente tinha feito”, relembrou Scooby. “São mais questões de jogo”, disse o velocista. “Não sei. É que é isso. É que você fica refém de quem está com você”, destacou o surfista. “A questão do Anjo foi game”, insistiu Paulo André.

Scooby, então, admitiu que ficou incomodado porque não houve uma justificativa da decisão do velocista. “Hoje foi a conversa que tu teve com ele, mas sei lá, das outras vezes você veio falar: ‘pô, tu sabe que está do meu lado’. Hoje, todo mundo sabia que eu ia para o Paredão e tinha passado dois dias lá no meu VIP dividindo as paradas. Não foi o fato de você ter puxado ele, mas depois, em momento algum, você não ter puxado e falar”, explicou.

Após expor o que sentiu, o surfista agradeceu o amigo pela conversa. Foi nesse momento que P.A. se emocionou. “É muito ruim”, lamentou. “O que é ruim?”, questionou o surfista. “Pô, eu fico triste”, respondeu o atleta olímpico. “De quê? Fala?”, insistiu Scooby.

Paulo André, então, começou a chorar e confessou que se sentiu mal por deixar o amigo triste. “Eu dei mole mesmo”, admitiu. Scooby, então, abraçou o participante e o pediu para ficar calmo. “Eu queria tua atenção”, disse.

“Você é uma pessoa especial. Desculpa”, afirmou o velocista. “Tava com ciúmes. Queria sua atenção”, respondeu o surfista. “Dei mole mesmo”, reafirmou Paulo André. “Deu nada. Só deu depois de não ter vindo me abraçar. Tamo junto sempre. Já é”, garantiu Scooby. “Estou me sentindo mal… Não quero nunca que você duvide do meu amor por você”, finalizou o atleta.