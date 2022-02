BBB22: Rivais, Laís e Douglas conversam e ‘fazem as pazes’: ‘Viramos a página’

Assim como em toda madrugada após um Jogo da Discórdia, no “BBB22“, a desta terça-feira (22) não foi diferente e diversas conversas repercutiram a dinâmica desta segunda (21), e a votação do Paredão de domingo (20).

Rivais no jogo, onde já trocaram votos e ameaças, Laís e Douglas Silva decidiram conversar para aparar as arestas dessa relação e tentar terem uma convivência mais amistosa na casa.

Douglas procurou a médica para entender quando os dois começaram a se estranhar, e Laís disse que, para ela, tudo começou quando ela recebeu a informação de que ele havia votado nela em uma das formações de Paredão, mas ele negou a informação.

“Adoro falar com todo mundo, e não é nem na base do interesse. Ouvi isso de uma amiga que tudo tem um interesse, e eu tenho interesse na amizade quando essa amizade me faz bem […] Acho que a gente sempre teve uma troca muito boa, cara, sem base de falsidade”, disse DG.

Laís disse que não entendeu o motivo dela ter se tornado alvo de DG e de Arthur [Aguiar]. “Eu também não sei quando ele começou a ter algo contra mim. Ele não era minha opção de voto, entendeu? E eu vi na festa, não foi ninguém que me falou”, disse a médica.

“Eu até falei pro Arthur que não votaria mais em você, por me sentir bem com as nossas trocas de ideias”, disse Douglas. E Laís disse que no quarto Lollipop nunca combinou votos contra ele. “Vocês vão quebrar a cara quando saírem daqui e verem que nunca houve combinação”.

Os dois selaram a conversa com um abraço, e Douglas disse: “Tá tudo tranquilo, viramos a página”.

