BBB22: Pedro Scooby fala sobre relação com irmão que já foi preso

Ao conversar com os colegas no “BBB22“, Pedro Scooby falou sobre sua relação com o irmão, João Vitor Vianna, que foi preso em 2015. No bate-papo, o surfista contou que eles já tiveram alguns desafetos no passado, mas hoje se dão bem.

“O meu irmão foi meio que o antagonista da minha vida. Ele foi preso um tempo atrás e depois ele saiu e disse: ‘Não quero fazer nada errado na minha vida’”, disse Scooby.

“Meu irmão é o amor da minha vida. Amo ele como amo meus filhos. Minha mãe o ajuda. A gente conseguiu dar uma tranquilidade para ela. É muito guerreira, falo que ela é o anjo da minha vida”, finalizou ele. Prisão do irmão de Pedro Scooby João Vitor Vianna foi preso em setembro de 2015 por tentar subornar policiais no Rio de Janeiro. Segundo uma reportagem do jornal Extra, a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Rio informou que João foi preso em flagrante e autuado por corrupção ativa na 19ª DP (Tijuca). Os policiais fizeram a apreensão após receberam uma denúncia anônima de que havia máquinas caça-níqueis no bar. Além de seis máquinas, também foi apreendido material para o jogo do bicho. + Quer investir bem em 2022? Economista revela os segredos para ir bem em ano de eleições



Saiba mais