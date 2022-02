BBB22: Para Bárbara, Arthur Aguiar tem trajeto parecido com Viih Tube no reality

Durante papo nesta quarta-feira (9), Bárbara comparou Arthur Aguiar com a ex-BBB Viih Tube depois que o ator desabafou sobre as polêmicas de sua vida. Arthur falou sobre a oportunidade de refazer sua imagem pública ao participar do programa.

“Você falando agora também me lembrou muito a Viih Tube. Ela tinha sido muito cancelada antes de entrar aqui, ela tinha sido cancelada muito novinha, ela topou estar aqui e um dos maiores medos dela é que voltassem as coisas. Quando ela bateu no paredão, ela foi embora, mas ela ficou muito tempo aqui e ela conseguiu desenvolver essa coragem de ser ela mesma, de mostrar a personalidade dela como ela era, sem querer ser uma pessoa perfeita sempre, com medo de errar pelo julgamento que ela já tinha vivido antes”, argumentou.

O ator concordou, e disse que essa é uma oportunidade de ser libertar. “Por isso que eu acredito muito na relatividade, o que é entrar no ‘Big Brother’ e ganhar, ganhar o quê? O que você veio buscar aqui? Tem gente que veio buscar 1,5 milhão, não estou dizendo que eu não gostaria de ganhar 1,5 milhão, mas na minha cabeça isso vai ser muito consequência do meu principal objetivo”, explicou Arthur.

