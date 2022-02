BBB22: Para atacar Arthur Aguiar, Jade e sisters cogitam eliminar Tiago Abravanel

Em uma conversa na academia do “BBB22“, na madrugada desta quarta-feira (23), logo após a eliminação de Brunna Gonçalves, nesta terça (22), Jade, Larissa, Laís e Eslovênia analisaram estratégias para atacar o jogo de Arthur Aguiar.

Durante o papo, Laís afirmou que acredita que, em uma formação de Paredão envolvendo Lina, Douglas Silva e Tiago Abravanel, caso o neto de Silvio Santos não mude a forma como encara o jogo, ele deve ser eliminado.

“Se for um Paredão DG, Tiago e Lina, eu acredito que, se o Tiago não mudar o jeito dele, ele sai. E não é porque o DG estaria forte, eu acredito, mas é pela formação do paredão”, disse a médica.

Jade aproveita para complementar dizendo que a eliminação do ator seria uma forma de abalar Arthur Aguiar, que colocou Abravanel como seu maior aliado no reality no Jogo da Discórdia de segunda (21).

“Eu tenho certeza de uma coisa. Eu amo o Tiago, não voto nele, mas caso ele for, caso ele saia, pode ter certeza de que o Arthur vai ficar muito desestruturado e abalado. O Arthur falou ‘não sei como eu estaria aqui dentro sem você’. E aí o Arthur vai ficar 100% jogo, zero coração, e isso vai acabar afetando ele”, disse a influencer.

“É uma maneira que também… é uma estratégia”, finalizou Jade.

Vai ser a cartada de mestre da Jade meter o Tiago no paredão... Pelo menos ela tá tentando virar o jogo #BBB22pic.twitter.com/STSqYSD0yG — Ageu🍀 (@geu_filho) February 23, 2022

Saiba mais