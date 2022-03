BBB22: Nervosismo após indicação infla discussões durante Jogo da Discórdia

No Jogo da Discórdia desta segunda-feira (14) no Big Brother Brasil 22, os ânimos já estavam à flor da pele com as indicações ao paredão do domingo (13). Os participantes já haviam discutido durante a madrugada, e nessa dinâmica rolou mais fogo no parquinho. O jogo consistia em cada brother escolher uma flecha e colocar em um participante.

As flechas eram: “traidor”, “medroso” e “manipulador”. Quem começou foi Pedro Scooby, que foi indicado ao paredão pelo líder Lucas. Ele escolheu a flecha “traidor” para o estudante de medicina. “Você me chamou de padrinho, abriu sobre coisas pessoas da sua vida. Eu achei que a gente tinha uma relação a mais do que só jogo”.

“Gosto muito de você e continuo gostando, mas meu voto foi estratégico”, rebateu Lucas. Já Gustavo escolheu “manipuladora” para Lina. “Você é uma pessoa muito forte, e é uma das pessoas que eu mais gosto de conversar. Mas em algumas situações você com esse poder tem que ser muito responsável”, disse. “Em nenhum momento eu falei de algo que cabia ou não em relação ao DG”, defendeu Lina.

Vyni escolheu “manipulador” para Gustavo. “Não é uma crítica ou alfinetada. Eu não tenho atrito direto com nenhuma dessas pessoas, então na falta de um adjetivo melhor eu vou dar esse ‘manipulador’ para Gustavo”. O bacharel em direito disse que não concorda, pois se fosse manipulador teria escapado da votação na semana passada.

Arthur e Laís também tiveram atrito. A médica chamou o ator de manipulador, e ele rebateu dizendo que ela se transforma durante o ao vivo. “Quando não tá ao vivo você baixa a bola, quando começa o programa você muda completamente”, respondeu Arthur.

