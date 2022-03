BBB22: Natália será convidada para desfilar no desfile da Beija-Flor depois do programa

A participante Natália, que já mostra muita intimidade com o samba nas festas da casa, será convidada para desfilar pela Escola de Samba no Sambódromo da Marquês de Sapucaí (RJ). Devido à pandemia, os desfiles foram adiados para abril. As informações são do GShow.

Segundo o site, a Beija-Flor avaliou que há identificação entre o perfil da sister, a comunidade e o enredo deste ano. Durante apresentação da escola de samba no programa, a sister explicou que era o sonho de sua bisavó que ela desfilasse na Beija-Flor, escola que ganhava sua torcida.

“Eu tinha seis anos quando eu vi aquele cara na TV. Eu chegava da escola e ficava acompanhando os resultados com minha bisavó”, relembrou, citando Neguinho da Beija-Flor, o intérprete da escola.

“Ano que vem, esquece, você vai sair em todas as escolas que você quiser”, disse Douglas.

“Meu sonho, cara!”, disse Natália.

