BBB22: Natália revela medo do paredão: ‘Estou me expondo mais’

Natália Deodato revelou que está ansiosa para a formação do paredão deste domingo (13). A sister conversou com Eliezer na cozinha do Big Brother Brasil sobre a votação.

“Você está preparado para a votação?”, pergunta a sister. O brother diz que sim e ela comenta: “Estou com um pouquinho de medo, até pela dinâmica. Ai, não quero sair antes do Top 10, não quero sair antes do Top 5!”

“Também não”, concorda o empresário. “Quero muito estar na Final!”, acrescenta a mineira. “Eu também!”, diz Eliezer. Os dois comentam que acreditam que o que terá que acontecer, acontecerá e aponta uma mudança de comportamento em si mesma.

“Esses dias estou notando que estou falando muito mais do que eu estava, estou me expondo mais também, a minha opinião, o que estou sentindo”, diz a sister. “Mas isso é bom”, opina o brother. “É. Às vezes eu fecho a cara quando não estou concordando muito com alguma coisa. Então as pessoas estão observando”, aponta a mineira.

