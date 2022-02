BBB22: Natália entra no banheiro sem bater e flagra Arthur: ‘Morrendo de vergonha’

Uma situação embaraçosa e cômica aconteceu no confinamento do Big Brother Brasil nesta terça-feira (8). Natália contou a Jessilane e Linn da Quebrada que, sem querer, flagrou Arthur Aguiar usando o banheiro. “Eu não sirvo pra ficar numa casa que não tem tranca no negócio”, disse a sister.

“Hoje, sem querer, eu fiquei um tempão acordada, acordando. Eu não vi nada de banheiro, ninguém indo no banheiro. Beleza. […] Gente, sem querer, morrendo de vergonha, eu acordei meio sonsa. Fui no banheiro. Na hora que eu fui no banheiro, eu abri e tinha Arthur”, conta Natália visivelmente constrangida.

“E aí?’, perguntou Linn.

“E aí que eu tô morrendo de vergonha”, disse Natália rindo e cobrindo o rosto.

Jessilane perguntou se o ator estava fazendo o “número um” ou “número dois”. “Não quero saber, amiga! Não quero saber, eu fechei o olho na hora”, respondeu Natália.

Linn disse que o melhor era que Natália passasse a bater na porta para abrir. A participante respondeu que tinha acabado de acordar e que não fez isso por maldade. “Fico com raiva de quem faz isso comigo, não gosto, não”, comentou.

“Ai, mas não é proposital”, concluiu Natália. Posteriormente Natália pediu desculpas a Arthur.

