BBB22: Natália e Eliezer discutem no Jogo da Discórdia: ‘Me abraça com uma faca’

Uma das discussões que mais rendeu nesta terça-feira (7), no Jogo da Discórdia, do “BBB22“, Eliezer e Natália bateram boca depois que o brother classificou Natália como “Duas caras”.

+ Jogo da Discórdia exalta os ânimos na casa; veja como cada um jogou

“Vou dar ‘duas caras’ pra ela porque na minha frente ela me trata superbem, me abraça. E ontem, depois que o Scooby botou ela direto no Paredão, a Eslô ao vivo falou tudo aquilo pra ela, ainda assim, em um primeiro momento, o voto dela seria em mim. Eu tô sem entender. […] A sensação que eu tenho é que ela me abraça com uma faca nas minhas costas”, disse Eliezer sobre a sister.

Natália respondeu a Eliezer dizendo que, apesar das desavenças que teve com Eslovênia ao longo do jogo, a miss Pernambuco se aproximou dela na última semana.

“Tu, toda oportunidade que tu tem em jogo, toda oportunidade que você tem de me cortar das coisas, você corta. Então, por isso que meu primeiro voto é você, porque você é uma pessoa que eu achei que estaria do meu lado”, disse Natália.

Eliezer questiona quando ele a “cortou” de algo, e a sister responde que “cortou” na Prova do Anjo. O designer reforça que a prova tinha várias rodadas, e ele tirou apenas uma carta dela na primeira rodada, que não foi ele quem a eliminou do jogo.

A discussão entre eles se estendeu e o apresentador Tadeu Schmidt tentou interrompê-los, mas eles continuaram, e Maria se intrometeu para pedir que eles discutissem após a dinâmica.

“Olha só, gente, discute depois que acabar o ao vivo”, disse Maria. E Natália replicou: “Não, tudo bem, o Tadeu me deu liberdade”, fazendo referência ao momento em que ela pediu a permissão do apresentador para responder a escolha de Eliezer.

Saiba mais