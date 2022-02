BBB22: Natália afirma que Maria disse ‘bem feito’ após acertar balde em sua cabeça

Após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira (14), no “BBB22“, em uma conversa com Douglas Silva, no quarto Grunge, Natália afirmou que após ter sido acertada com um balde na cabeça por Maria, a sister teria dito “bem feito”.

Na dinâmica, um participante deveria desafiar outro e acusá-lo de algum dos termos das plaquinhas disponíveis. Os demais, deveria votar para concordar ou discordar da acusação.

Ao vencer uma das rodadas contra Natália, Maria acabou acertando o balde d’água em sua cabeça. A sister chegou a pedir desculpas logo após o ocorrido. Mais tarde, após um intervalo, o apresentador Tadeu Schmidt advertiu Maria e perguntou a Natália se estava tudo bem com ela.

A sister respondeu que tudo ok, apesar de ter sentido uma certa agressividade por parte de Maria, que justificou dizendo que o balde havia escorregado de sua mão.

No quarto, para Douglas, Natália disse: “Como foi sem querer se ela virou pra mim e falou ‘bem feito’?”. Douglas responde: “A produção tinha que ter visto isso”, e a sister continua: “Ela falou ‘bem feito’, na hora que eu falei assim, ‘mas pode pegar no negócio e tal?’ Meu microfone molhou e tudo. Aí ficou um silêncio”, disse a mineira.

Também no quarto, Artuir Aguiar questionou Natália: “Mas não foi por causa do microfone?”. E a sister responde: “Não sei, tanto que ficou um silêncio e tal, o Tadeu não falou nada e ela falou ‘bem feito'”.

E Douglas pergunta: “Na hora da ação ou depois?”. “Na mesma hora. Eles até analisaram, tanto que perguntaram pra mim, mas eu não ia falar assim, né? Eu não sou sacana”, disse Natália.

