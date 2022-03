BBB22: Natália acusa Lina de tentar roubar Eliezer: ‘Ela gosta dele’

Natália brigou mais uma vez com Linn da Quebrada durante uma festa no Big Brother Brasil. No último sábado (26), a confusão se se iniciou com Eliezer supostamente contando a estratégia dele para outros brothers dentro da casa, o que irritou Nat. Ela foi contar isso para Lina e Jessi e afirmou que o affair é “boca aberta”.

A líder, então, foi avisar o designer para que ele parasse de falar. “A Natália contou que você abriu o meu jogo para eles. E você tem fama de ser boca aberta”, alertou a cantora. Ele ficou bem irritado e começou a brigar com a mineira.

Eli até tentou resolver a situação, mas Nat começou a desconversar e afirmar que tudo não passou de uma “brincadeira” de Linn da Quebrada. “Você acredita na Lina? Então está bom, conversa com ela”, disparou.

Irritada, a modelo afirmou para Douglas Silva que Lina queria acabar com o romance dela com Eliezer. “Ela fica o dia inteiro de brincadeirinha para cima dele. Ela gosta dele. É só ele piscar que ela vai. Ela fica virando a b*nda para ele no quarto e já brincou várias vezes de dividir ele e de destruir nosso relacionamento”, disparou.

