BBB22: Narração de Tadeu Schmidt na Prova do Anjo diverte a web; confira reações

Mais uma vez a narração animada e com toques esportivos de Tadeu Schmidt rendeu divertimento para quem acompanhava o programa pelas redes sociais. Na prova, os brothers precisaram se jogar num banheiro gigante montado no Provódromo do reality para procurar cinco cards do patrocinador.

Confira:

o Tadeu narrando a prova KKKKKKKKKKKKKKKKKK tudo pra mim #BBB22 #ProvaDoAnjo — jessie 🩲 (@thestewanted) March 19, 2022

Morrendo de rir com o Tadeu narrando a prova, tá desesperado.

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK#ProvaDoAnjo #BBB22 #RedeBBB — Marcos 🧬🐆🧜‍♀️ (@LzMarcos_) March 19, 2022

Tadeu o melhor narrador de provas da história do BBB #ProvaDoAnjo #bbb22 — aleatória (@danielessous) March 19, 2022

O Tadeu é a melhor pessoa narrando uma prova kkkkk #BBB22 #ProvaDoAnjo — Yara Carolina (@yaracarolina) March 19, 2022

Nunca vi o Tadeu tão empolgado numa prova nesse #bbb22 #ProvaDoAnjo — Diego Souza (@diegocdts) March 19, 2022

Assistir a prova do anjo com a narração do @tadeuschmidt está sendo demaaaaaaais… ele faz uma simples prova ficar emocionante como se fosse uma partida de copa do mundo 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣. #bbb22 #ProvaDoAnjo — Elaine Alves (@elainealves_mup) March 19, 2022

Tadeu é maravilhoso apenas.

Eu tô amando essa narração!#BBB22 #ProvaDoAnjo — rita helena 💬 (@_ritahl) March 19, 2022

