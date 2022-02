BBB22: ‘Não sei em quem confiar, com quem conversar’, diz Natália para Arthur

Em conversa com Arthur na tarde desta segunda-feira (14), Natália, que está em seu terceiro paredão, desabafou sobre ser a mais votada da casa. Ela quis saber se era verdade que Arthur influenciou os votos de alguns participantes.

Arthur explicou que falou Eliezer antes, mas que não pediu para brothers votarem nela, e que não teria essa nível de influência nos outros participantes. “Você já ia ser votada por eles. Viu a diferença?”, diz o ator.

Natália diz: “Não sei em quem confiar, com quem conversar… as pessoas estão com bombas em cima de mim a todo momento”.

