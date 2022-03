BBB22: ‘Não quero guerra, não quero briga’, diz Lucas sobre Arthur após discussão

Na tarde desta segunda-feira (14), depois de gravar o Podcast do Líder, Lucas conversou com Eslovênia e Gustavo sobre a formação do paredão no dia anterior. Eslô pergunta para Lucas sobre a discussão que ele teve com Arthur depois da votação.

“Consegui me expressar melhor. Vai ser a prévia do Jogo da Discórdia. Não quero guerra, não quero briga. Só vou explicar melhor e é isso. Estou bem mais tranquilo, estou em paz comigo mesmo”, diz Lucas.

Eslovênia concorda e comenta: “Você conseguiu compreender direitinho”.

“Aquela parte da indireta acho que foi fundamental. Na verdade, o que aconteceu… O Arthur fazendo o discurso, como frisei durante o jogo que o prêmio era muito importante pra mim, durante o discurso, falando do motivo do PA, ele colocou o prêmio não como importante. Tudo bem, muito nobre o motivo do PA estar lá. Só que ali eu me senti tocado”, explica Lucas.

“Acho que ficou tocado mesmo”, diz Gustavo.

“Sei que ele não fez aquele texto pra mim, entendeu?”, finaliza Lucas.

