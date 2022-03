BBB22: ‘Não gosto quando tentam me colocar numa caixinha’, reclama Lucas para Eslovênia

Durante festa do líder que aconteceu na última madrugada (24), o casal Eslovênia e Lucas conversavam sobre o jogo e estratégias quando o barão da piscadinha começou a falar sobre lealdade, tópico muito tocado nos últimos dias e que foi trazido a tona recentemente por Linn da Quebrada.

“Não gosto quando as pessoas tentam me colocar numa caixinha com só aquelas opções. Não sou muito disso. Por exemplo, gosto muito do Gustavo. Mas, a partir do momento que a gente quebra a relação e ele pode te indicar e me indicar, ele passa a ser uma opção também. Entende?”, diz Lucas.

“O que Lina quis dizer não foi isso. Não é que ela queira te colocar numa caixinha. Ela expôs os sentimentos que ela tem. Às vezes, ela não sente confiança 100% em você pelas suas movimentações. São estratégias diferentes. E você também não sente nela”, defendeu Eslovênia.

“Mas às vezes eu não sinto nela pelos comentários”, rebateu Lucas.

Saiba mais