BBB22: Naiara descobre que seu apelido fora da casa é ‘Nanacita’: ‘P*ta que pariu’

Após ter sido eliminada nesta terça-feira (8), do “BBB22“, Naiara Azevedo participou do “Bate-Papo BBB”, com Rafa Kalimann, que revelou para a sertaneja o apelido que a cantora acabou recebendo do lado de fora da casa: Nanacita.

“Você também está conhecida como Nanacita aqui fora”, disse Rafa. Rindo, Naiara exclamou: “P*ta que pariu!”.

O apelido de Naiara faz referência ao “Mamacita”, apelido de Karol Conká, considerada como a “vilã” do “BBB21” por muitos internautas e telespectadores do programa.

Naiara chamou atenção na casa para o potencial de se tornar a vilã desta edição, mas acabou não durando tempo o bastante no reality, tendo sido eliminada com 57,77% dos votos do público, em um paredão contra Arthur Aguiar e Douglas Silva.

Saiba mais