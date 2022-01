BBB22: Naiara Azevedo aponta deboche de brothers e diz: ‘Não me tira de louca’

Naiara Azevedo não está contente com a maneira que está sendo tratada dentro da casa do Big Brother Brasil 22. Em conversa com Tiago Abravanel, a cantora desabafou sobre as atitudes dos outros brothers e afirmou que está ciente que seus colegas estão debochando dela.

Quando eu ver que o rolê está acontecendo… Pode deixar o botão preparado, que a confusão é grande! Não me faz de tonta na minha cara, não”, começou a cantora sertaneja.

“Faz pelas minhas costas que me faço de sonsa. Se fazer na minha cara… Dá o conselho para a galera, não me faz de tonta. O bicho pega, não me tira de louca que eu não sou”, disse Naiara.

Naiara poota que pegou duas pessoas debochando dela. VEM AÍ!!!!! Go, Nanacita! #BBB22

🎥Reprodução/TV Globo pic.twitter.com/wdYP4jCAbp — Vai Desmaiar #BBB22 (@vaidesmaiar) January 31, 2022

