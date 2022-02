BBB22: Na academia, Vyni provoca Eliezer: ‘Faz o Brasil feliz, tira a camisa’

Durante a tarde desta quarta-feira (2), os brothers Eliezer e Lucas aproveitavam a chuva do lado de fora para malhar na academia. Vyni, que não malhava e apenas assistia, disparou: “Eli, faz o Brasil feliz, tira a camisa!”, pede em tom de brincadeira.

“Você também! Confia no seu potencial, para de se menosprezar!”, diz o brother. Vyni questiona: “Então dá para você escutar o que você fala para os outros e pegar para você o conselho?”, brinca.

Então Vyni diz: “Eu se tivesse um corpo desse eu andava nu”. O carioca confirma e Vinicius retruca: “Vai se lascar!”.

“Por isso que eu ando com roupa. Já basta o Brasil ter visto o edredom ontem”, lembra Eliezer. Na última madrugada ele e Maria protagonizam cenas quentes ao ficarem embaixo do edredom, chamando atenção de todos os moradores do quarto que estavam presentes.

Vyni então responde: “É, isso aí não foi a coisa mais bonita de se ver”.

