BBB22: Maria revela que está desempregada: ‘Vivo de site de conteúdo adulto’

Maria, que está participando do Big Brother Brasil, desabafou com os brothers na noite de quinta-feira (3). A artista, de 21 anos, revelou sua situação financeira ao apostar R$ 50 com Vyni que Juliette teria declarado torcida a ele.

“Estou desempregado”, disse o bacharel em direito. “Amigo, eu também estou desempregada. Cantora e compositora que vive de site de conteúdo adulto”, disse ela, que tem um perfil no Only Fans.

Maria também contou que já recebeu críticas dos fãs pelo seu trabalho na plataforma. “Um dia eu recebi mensagem de uma seguidora falando ‘você era atriz e cantora, faz tanta coisa, e agora é atriz pornô?’. Fiquei ‘xoxada’, relatou. “Mas você não é atriz pornô. E mesmo que fosse, qual o problema?”, respondeu Vyni.

