BBB22: Maria e Elizer transam pela primeira vez no reality

O clima esquentou de vez no Big Brother Brasil. Após uma noite conturbada, Maria e Eliezer transaram pela primeira vez embaixo do cobertor do quarto Lollipop. As câmeras do reality chegaram a ser mudadas para a cozinha.

Depois de todas as dicas que Maria deu durante a festa do líder, Eli compreendeu o recado e levou a sister para a cama. Mesmo sem os microfones, foi possível ouvir os gemidos dos dois embaixo das cobertas.

Após o ato, Eli foi ao banheiro jogar a camisinha no lixo e beber um copo de água na cozinha. Maria trocou de roupa e os dois foram dormir.

18) AO VIVO 🔥



Depois de uma longa noite, Maria e Eliezer ACABARAM de inaugurar o edredom.



Quem resolveu assistir ao #BBB22 tomando café da manhã acompanhou a cena pic.twitter.com/aYDrq6jhTd — Tracklist #BBB22 (@tracklist) February 3, 2022

