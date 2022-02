BBB22: Maria e Eliezer combinam transa, mas brother ‘dá pra trás’ na hora H

O clima esquentou entre Maria e Eliezer durante a festa do líder Tiago Abravanel, na madrugada desta quinta-feira (3), no “BBB22“. Os brothers, que já protagonizaram beijos acalorados no reality, combinaram de “avançar o sinal” e transar, mas Eliezer acabou ficando nervoso e desistiu do ato.

Os dois dançavam e se beijavam na festa quando Maria confessou o desejo de ter relações sexuais com o brother no programa. Encorajada por Vyni e Eslovênia, Maria chegou a buscar preservativos na despensa e colocou na cama.

Maria e Eliezer chegaram a tomar banho juntos e foram para o quarto, mas o brother ficou nervoso com a pressão, tanto de aparecer alguém da casa na hora do ato quanto de como isso seria enxergado fora da casa, e acabou desistindo da ideia.

“Eu nunca fiz um sexo anunciado na vida”, disse Eliezer.

