BBB22: Maria desabafa sobre saudade de ‘ficar pelada’ e do ‘vibrador’

Maria desabafou na festa da líder Jade Picon no BBB22. A atriz, que deu um beijo triplo em Eliezer e Natalia durante o evento, revelou que também sente saudades de outra coisa: se masturbar.

“To sentindo tanta saudade de ficar pelada, do meu vibrador… tô com saudade de tocar uma siriric*, sabe? Estou muita. Sonho demais com isso”. Maria

