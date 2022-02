BBB22: Maria acerta balde na cabeça de Natália e levanta suspeita de agressão

Durante o Jogo da Discórdia desta segunda-feira (14), os participantes do “BBB22” deveriam escolher outro jogador e acusá-lo escolhendo uma das plaquinhas disponíveis pela dinâmica. Os demais, votavam contra ou a favor da acusação, e quem vencesse o “duelo” deveria jogar um balde d’água no adversário.

Na sua vez de participar da dinâmica, Natália escolheu Maria, lhe deu a plaquinha “fala muito e faz pouco” e a acusou de não levar as provas tão a sério, principalmente depois de já ter dito na casa que achava que Natália não ia bem nas provas.

“Eu falei para ela e falei para a Eslô que eu queria ter elas mais próximas, que teria tê-las ao meu lado, para poder me aliar a elas no jogo, para a gente pensar em conjunto. E uma das afirmativas que ela me deu é que ela não sabia se eu poderia ser aliada dela porque eu não ia bem no jogo. Então, ela fala muito que eu não vou bem, mas eu não vejo isso dela também aqui dentro. Geralmente, na hora do jogo, das provas, eu não vejo isso de você [Maria]”, disse Natália.

A maior parte dos outros brothers e sisters discordou de Natália, dando a vitória para Maria, que pôde jogar um balde d’água na sister. No entanto, no momento em que ela vira o balde, acaba acertando o objeto na cabeça de Natália, fazendo inclusive um barulho da pancada captado pelos microfones.

Na sequência, Natália comenta: “Aqui, só não pode bater o balde na cabeça, né?” e Maria pede desculpa: “Desculpa, desculpa”.

Logo após essa rodada, Tadeu Schmidt chamou um intervalo comercial e, quando voltou, antes de retomar o jogo, avisou que Maria sobre o “descuido” da sister ao jogar a água em Natália.

“Atenção, que a gente precisa resolver uma questão aqui agora. Maria, você foi muito descuidada no momento de jogar a água na Natália, e acabou atingindo a Natália na cabeça”, disse o apresentador. Maria rapidamente diz: “Escorregou da minha mão”.

Em seguida, o apresentador questiona: “Natália, tá tudo bem por você?”, e a sister responde: “Está tudo bem, mas eu senti um pouco de agressividade. Mas está tudo ok”. Tadeu voltou a alertar os brothers: “Muito cuidado por todos”.

Na rodada seguinte, Maria acabou acusando Natália de “desagradável” e a maior parte dos outros participantes concordou com a acusação, dando a ela mais uma oportunidade de molhar Natália.

“A acusação venceu. Maria, agora com cuidado”, disse Tadeu. A sister responde: “Escorregou da minha mão aquela hora. Eu estava nervosa”. E Natália diz: “Segura”.

Nas redes sociais, diversas pessoas apontaram uma possível agressão de Maria com Natália, reforçaram que esse tipo de conduta não é aceita pela programa e que quem comete esse tipo de infração deve ser expulso do reality, além de criticarem o fato de Tadeu ter deixado a critério de Natália a decisão de avaliar se foi ou não agressão.

Termos como “Maria”, “Natália”, “Escorregou”, “Agressão”, “Baldada”, “Chama o VAR” e “Boninho“, diretor do programa, estavam entre os mais comentados do Twitter durante a madrugada desta terça (15), logo após o Jogo da Discórdia.

a maria claramente me bate contra a cabeça da Natália, o boninho tem sim que expulsar a Maria. #BBB22 pic.twitter.com/DCq58Gy0Rx — B A L D E BBB (@baldebbb22) February 15, 2022

Se não tivesse sido agressão, o Boninho não tava mudando as câmeras toda hora que tocam no assunto.

Cortaram a câmera do quarto grunge

FAZ ALGUMA COISA BONINHO — Luana Moraes (@msluanamoraes) February 15, 2022

Boninho transferiu para Natália o poder de decisão sobre a permanência de Maria no #BBB22. Se o diretor tem medo de se comprometer com as regras do jogo, como exigir comprometimento dos participantes do reality?https://t.co/wsvKzVuUCI — Gabriel Perline 💉VACINA SIM (@GabPerline) February 15, 2022

Internautas fazem memes com suposta agressão

Maria não é baixa, ela é subterrânea!!! CUIDA BONINHO EXPULSA ESSA RIDICULA LOGO, FOI AGRESSÃO SIM #mariaexpulsa #BBB22 pic.twitter.com/jUHwhhLGWH — hyaarinha ✨ (@hyaarinha) February 15, 2022

Imagens exclusivas do Bonner ligando para o Boninho para pedir a expulsão da Maria #BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/2PdlukoPtj — Gabriel Vaquer (@bielvaquer) February 15, 2022

Saiba mais