BBB22: Maíra Cardi aciona equipe de Jade após publicação sobre suposto abuso psicológico de Arthur

A coach e influencer Maíra Cardi, mulher do ator Arthur Aguiar, fez uma live na madrugada desta quarta-feira (9) com o influencer Leo Picon, irmão de Jade Picon, para alertar sobre uma publicação compartilhada pelos administradores do perfil da participante do “BBB22“. As informações são da Quem.

Na publicação compartilhada pelo perfil de Jade, a psicanalista Manuela Xavier diz que a influencer havia percebido “a artimanha” de Arthur no reality: “gaslighting e manipulação psicológica”.

Gaslighting é um termo em inglês que define uma forma de abuso psicológico no qual o abusador distorce informações para lhe favorecer, fazendo com que a vítima duvide de si mesma ou da própria percepção sobre algo.

A mulher de Arthur pediu que o post fosse apagado pelo perfil de Jade, pois ela poderia entrar com um processo por calúnia contra o ator.

Em seus stories, Maíra disse que os administradores do perfil de Jade cometeram um crime, que a própria influencer não tem culpa por estar confinada no “BBB”.

“A internet não é terra de ninguém. Existem crimes muito graves que não podem ser cometidos. Além da equipe da Jade ter cometido um crime muito grave, ela ainda invocou mulheres chamando as mulheres, chamando as feministas a favor dela, como se essa doença inventada fosse real”, disse Maíra em seus stories no Instagram.

“Não vou nem dizer que foi jogo baixo. Foi crime. Isso não se faz. Tenho certeza que a Jade não concordaria com isso. […] E eu fiquei preocupado com ela, de verdade”, disse a coach.

Maíra disse que dentro do “BBB”, cada um joga como quiser, dentro das regras estabelecidas pelo programa, mas que do lado de fora, existem leis que precisam ser respeitadas.

“Aqui fora, existem leis, existem regras, e as regras daqui de fora, da Justiça, precisam ser cumpridas. E quem não cumprir, vai se ver com a Justiça”, disse Maíra.

A influencer finalizou seus stories dizendo que a conversa com o irmão de Jade foi importante para resolver a confusão, e que ninguém será processado justamente porque ele se dispôs a ajudar.

