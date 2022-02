BBB22: Ludmilla reage à brincadeira com Brunna no reality e alfineta Boninho

Ludmilla reagiu com bom-humor a uma brincadeira feita pela edição desta terça-feira (1º) do “BBB22” com sua mulher, Brunna Gonçalves, e riscou o nome de Boninho, diretor do programa, da lista de convidados do evento de lançamento de seu novo álbum, “Numanice”.

Em um VT que brincava com o fato de, até o momento, Brunna não ter se mostrado muito no jogo, o programa mostrou os “Melhores Momentos” da sister, com diversos trechos em que a dançarina não está interagindo com ninguém e fazendo nada na casa.

Ludmilla retuitou o vídeo em seu Twitter e escreveu o nome de Boninho riscado da lista de convidados do “Numanice”.

LISTA DE CONVIDADOS DO NUMANICE:



̶b̶o̶n̶i̶n̶h̶o̶ https://t.co/rkcFQahI4k — LUDMILLA 🤙🏾 (@Ludmilla) February 2, 2022

Na sequência, a cantora publicou uma mensagem rindo: “Kkkkkkk”.

O programa dessa terça foi marcado pela eliminação de Rodrigo, em um paredão disputado contra Natália e Jessilane.

Saiba mais