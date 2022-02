BBB22: Lucas e Maria pedem que Naiara vote em Arthur; cantora nega

Arthur Aguiar foi motivo de conversa nos grupos do Big Brother Brasil 22 nesta sexta-feira (04). Lucas e Maria tentaram reunir votos contra o ator durante a tarde, enquanto descansavam na hidromassagem, mas uma pessoa se negou a votar nele: Naiara Azevedo.

Maria e Lucas explicaram, em conversa com Jessi, Linn e Naiara, que a bióloga pode receber muitos votos e, por isso, o ideal era que Arthur fosse o mais votado da casa, evitando que Jessi fosse ao paredão novamente. “É o jeito dele jogar e, assim, ele vai conquistando mais votos. Agora mesmo, ele deve estar em algum lugar observando a gente conversar”, disse Linn.

“Só faço alguma coisa se for para proteger vocês, se não, vou votar pelo meu coração e não combinar nada com ninguém”, declarou Naiara. “Mas é isso que estamos fazendo, é para salvar a Jessi”, justificou Lucas. “Não consigo votar nele agora, mesmo sabendo que ele está ‘estrategiando’ muito”, continuou a sertaneja. “Acho ele muito gente boa e não quero fazer isso agora. Escuto todo mundo, mas ninguém come a minha cabeça, só faço o que eu quiser”, finaliza.

