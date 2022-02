BBB22: Lucas e Gustavo criam novas estratégias: ‘Tirar do Lollipop’

Após a formação do quinto paredão do Big Brother Brasil no último domingo (20), Lucas e Gustavo conversaram sobre criar novas estratégias dentro do reality para proteger Laís e Eslovênia.

“Eu falei ‘gostaria de me aliar com Gustavo”. Você tem uma estratégia montada em botar a Laís em primeiro. Se a gente quiser trazer, a gente vai ter que refazer essa estratégia. Essa é uma parada que eu estou disposto a fazer”, contou Lucas.

“Se a Brunna sair, nossa vida fica muito mais fácil, cara”, afirmou o advogado.

“Se for eu, você, Arthur, PA, DG, Scooby…”, comenta Lucas, mas é interrompido por Gustavo: “A gente tem que fazer as nossas minas não serem do Lollipop. Isso é complicado.”

