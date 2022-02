BBB22: Linn relembra ameaças que sofreu da mãe durante sua transição de gênero

Em uma conversa com Tiago Abravanel na tarde deste sábado (05), no “BBB22”, Linn da Quebrada abriu o coração ao relembrar o seu processo de transição gênero. No reality da Globo, a cantora disse que sua mãe não a aceitava e tentava usar medo e ameaças para que o processo parasse.

“No início foi bem difícil, porque ela tinha a ideia da travesti de onde vivem, do que se alimentam, do perigo, com medo do que o mundo podia me fazer”, começou Linn.

“Ela usava o medo pra que eu desistisse de ser: ir morar com meu pai, me expulsar de casa, ela chorou muito, dizia que era uma fase, que ia passar. E isso não só pra ela, mas o restante do contexto. E eu ficava com culpa. Minha mãe tinha outra ideia do que poderia acontecer e ela me olha com curiosidade, de que é possível. ‘Minha filha é artista’. Antes de me ver como qualquer outra coisa, ela me via como uma artista”, finalizou.