BBB22: Larissa conta reação de Maira Cardi ao ver Arthur comendo pão: ‘Sua mulher tá p*ta contigo’

As atualizações do mundo exterior continuam depois da revelação da casa de vidro que aconteceu nesta sexta-feira (11), no Big Brother Brasil. Dessa vez, Larissa falou para Arthur sobre a reação de Maira Cardi, esposa do ator, ao observar os hábitos alimentares do brother dentro da casa.

“Sua mulher tá p*ta contigo!”, gritou Larissa para Arthur. Ele perguntou o por quê. “Tá comendo pão, pô!”, respondeu Larissa.

Visivelmente preocupado, Arthur retomou o assunto depois de um momento: “Que que a minha mulher falou do pão?”, questionou.

“Porque ela disse que fez um projeto pra cuidar de você”, explicou Larissa.

“Mas aqui só tem pão, arroz, feijão… Aqui a comida é, aqui ou você come pão ou você morre”, justificou Arthur.

Confira:

Arthur parece que não gostou muito e meteu “ou é pão ou morre” pic.twitter.com/Sg9A8tF1MS — Isabela Freitas ❤️‍🔥 (@IsabelaaFreitas) February 11, 2022

