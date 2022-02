BBB22: Jogo da Discórdia pega fogo e Natália recebe oito placas negativas

O clima esquentou no “BBB22” nesta segunda-feira (14), durante mais um Jogo da Discórdia. Na dinâmica, brothers e sisters deveriam escolher um participante e fazer uma acusação sobre ele, escolhendo uma das plaquinhas disponíveis: se faz de vítima, arrogante, melhor de boca fechada, zero à esquerda, fala muito e pouco faz, trapaceiro(a), não tem palavra, fútil, interesseiro(a), sem carisma, fraco(a) no jogo, sem personalidade e desagradável.

Os demais participantes votavam SIM ou NÃO, concordando ou discordando da acusação, e quem vencesse em votos deveria jogar um balde d’água no adversário.

Natália foi uma das participantes mais desafiadas do jogo, e a primeira a ter sido acusada de algo, nesse caso, por Eslovênia, que deu a ela a plaquinha de “melhor de boca fechada”, mas não conseguiu convencer os demais participantes, que votaram contra ela, fazendo com que Natália pudesse jogar um balde d’água na sister.

Veja como cada brother e sister jogou, e se venceu ou não na argumentação:

Eslovênia deu a Natália a placa de “melhor de boca fechada” e perdeu;

Gustavo deu a Eslovênia a placa de “não tem palavra e perdeu;

Jessilane deu a Eslovênia a placa de “não tem palavra” e perdeu;

Bárbara deu “fala muito e faz pouco” para Gustavo e perdeu;

Laís deu “não tem palavra” para Arthur e perdeu;

Arthur deu “não tem palavra” para Jade e perdeu;

Linn deu “fútil” para Pedro Scooby e perdeu;

Tiago deu “se faz de vítima” para Natália e perdeu;

Natália deu “fala muito e faz pouco” para Maria e perdeu;

Maria deu “desagradável” para Natália e venceu;

Vyni deu “arrogante” para Natália e venceu;

Eliezer deu “arrogante” para Natália e venceu;

Larissa deu “sem personalidade” para Natália e perdeu;

Paulo André deu “não tem palavra” para Linn e perdeu;

Jade deu “interesseiro” para Arthur e venceu;

Lucas deu “fraca no jogo” para Natália e perdeu;

Scooby deu “arrogante” para Linn e perdeu;

Douglas deu “arrogante” para Linn e perdeu;

Brunna deu “sem personalidade” para Natália e perdeu;

Ao fim do jogo, o apresentador Tadeu Schmidt informou que Natália foi a participante que mais recebeu baldes d’água, quatro vezes, e recebeu oito plaquinhas.

