BBB22: Jessilane perde vaga em concurso público por estar em reality

Jessilane não foi eliminada no último paredão do Big Brother Brasil 22, mas acabou perdendo uma vaga de professora substituta que conquistou em um concurso público. A bióloga passou em 1º lugar no concurso para ser professora substituta com a SEE-DF (Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal), com salário que poderia chegar a R$ 3,8 mil.

A participante, no entanto, continuou no reality, o que a impossibilitou de entregar os documentos até d ata limite, que era na manhã desta quarta-feira (02). O eliminado do paredão desta semana no programa foi Rodrigo, que competia contra Jessi e Natália.

