BBB22: Jade Picon fala sobre possível romance com Paulo André: ‘Deixando acontecer’

No quarto do líder, Jade Picon conversou com os amigos sobre o possível romance com Paulo André. Os dois já demonstraram interesse um no outro mas ainda não se beijaram. Depois de ser questionada por Eliezer sobre o atleta, a sister responde: “Eu gosto muito dele. Ele é um amor”.

“Mas eu estou fazendo que nem eu faço na minha vida lá fora. Deixando acontecer, o dia que for para ser… Vai acontecer. Se a gente quisesse, a gente já teria ficado na primeira festa. Só que tem que ter certeza, ainda mais aqui dentro. Eu não quero que nada tire o meu foco. Eu quero que só venha para somar, se for para acontecer alguma coisa”, argumenta Jade.

“Eu shippo muito esse casal”, afirma Barbára. Laís concorda: “Eu também”.

