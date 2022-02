BBB22: Jade Picon e Paulo André se beijam no quarto do líder após festa

O tão esperado beijo entre Jade Picon e Paulo André finalmente aconteceu. Após a festa, a dupla deixou a celebração em direção ao quarto do líder, onde trocaram beijos quentes na cama.

🚨AGORA: Jade Picon e Paulo André se beijaram na cama do #BBB22 pic.twitter.com/D3SUI6SDaq — CHOQUEI #BBB22 (@choquei) February 12, 2022

Antes do beijo, o atleta tomou um banho, enquanto a influenciadora se alimentava com todas as mordomias proporcionadas pelo quarto do líder.

Ao perceber que não tinha feito a devolução do look da festa, Paulo avisa Jade que vai descer. Nesse momento, Jade estende a mão para o brother o puxa para cama. Por cima, enquanto jade está deitada, ambos se beijam.

Na sequência, o novo casal do BBB22 permanece na cama com Jade deitada sobre o peitoral do atleta olímpico, que por sua vez faz carinho na cabeça da influenciadora.

Já estão sabendo da novidade? 🗣



E com essa o adm se despede, boa noite e bom dia Nação Picão 😘#TeamJade pic.twitter.com/NGfUvaYyWm — Jade Picon🌪 (@jadepicon) February 12, 2022

