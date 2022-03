BBB22: Jade e Laís tentam convencer PA a mudar de quarto e brother responde: ‘Não quero sair’

Na madrugada desta quinta-feira (3), durante sua festa, Paulo André conversava com Jade Picon e Laís sobre a atual situação do jogo, e as sisters brincam convidando o atleta para se mudar para o quarto Lollipop.

“Tu tá no Lollipop comigo”, disse Laís. “Vem para o Lollipop”, reforça Jade. E PA dispara: “Não quero sair, não. Não estou a fim de sair, não. Quero ficar no game”.

O brother faz referência ao número de eliminados do “BBB22” que estavam no grupo dos participantes daquele quarto. Após a eliminação de Larissa, nesta terça (1º), o Lollipop perdeu seu quarto participante em um Paredão.

Antes dela, Rodrigo, Brunna Gonçalves e Bárbara foram eliminadas em Paredões. Além deles, Maria, que também era do mesmo quarto, acabou expulsa após ter agredido Natália.

“Tu vai ver esse jogo virar. Aguarde. Olha o pensamento da galera. Olha isso!”, diz Laís ao atleta, que responde: “Não é pensamento, é o que está acontecendo”.

“O Brasil está vendo essa humilhação”, responde a sister brincando.

