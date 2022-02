BBB22: Jade e Arthur trocam farpas ao vivo: ‘Voto não precisa de aviso prévio’

Em uma extensão da justificativa que deu para ter indicado Arthur Aguiar para o Paredão no domingo (6), a líder da semana, Jade Picon, aproveitou o Jogo da Discórdia desta segunda (7) para “enquadrar” o ator como “Duas caras”.

A influencer disse não ter certeza se o brother é de fato duas caras, mas que a resposta para essa dúvida ela deve ter após a Eliminação desta terça (8).

“No início do jogo, a gente teve uma conexão bacana, mas aí se perdeu a conexão, e aí eu falei ‘pera aí, algo não tá certo’. Eu comecei a reparar nos sinais. Então, acredito que, neste momento, eu dou a plaquinha ‘Duas caras’ para o Arthur por isso”, disse Jade.

Durante sua vez de participar da dinâmica, Arthur respondeu à líder e retribuiu a ela a plaquinha de “Duas caras”.

“Como ela mesma disse, no início do jogo, a gente teve uma conexão muito bacana, a gente trocou várias ideias. Eu dividi com ela várias coisas, vários medos que eu tinha, anseios, pensamentos, trocamos muita coisa. Ela sabia de tudo o que eu pensava. Eu coloquei ela como prioridade em várias conversas que a gente teve e acho que eu merecia pelo menos que ela tivesse trocado uma ideia comigo antes do Paredão, e tivesse falado ‘não gostei disso, não gostei daquilo, me magoei com essa atitude que você teve’, como você [Jade] falou depois [do Paredão], e acho que a gente poderia ter trocado essa ideia”, disse o ator.

No final de sua fala, Arthur ainda disse que continua admirando Jade e que acha que ela é uma jogadora exemplar.

Jade rebateu dizendo que “voto não precisa de aviso prévio” e que a partir do momento em que ela ganhou a Prova do Líder, ele não ficou feliz, porque ela não poderia mais vencer a Prova do Anjo para imunizá-lo.

“Eu já falei tudo. Estou esperando a resposta do público amanhã. Se você ficar, a gente conversa, se você sair, a gente se vê lá fora”, finalizou Jade.

