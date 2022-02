BBB22: Jade diz para Laís e Bárbara que está indecisa sobre voto

Jade, Laís e Bárbara conversaram sobre o paredão na madrugada deste domingo (13), no Big Brother Brasil. A líder vai indicar alguém ao paredão no programa de hoje, mas ainda não tinha decidido quem. Com as aliadas, Jade falou que não queria bater na mesma tecla indicando Arthur novamente.

“Até eu não ter uma visão mais clara do jogo, eu não vou conseguir muito bem decidir. Já falei para vocês o que eu quero que aconteça”, diz a líder. “Que quem você indicar saia?”, pergunta Bárbara. “Do Arthur ir pela casa”, completa Laís. “É, pra eu não colocá-lo direto”, concorda Jade. “Acabei de falar que eu quero que o Arthur vá pela casa pra eu votar no Lucas com meu voto”, acrescenta. Bárbara finaliza dizendo que ela e Laís vão no Arthur, para que Jade possa usar o voto em Lucas.

