BBB22: Gustavo elogia atitude de brothers em prova do líder: ‘Orgulhoso’

O resultado da prova do líder do Big Brother Brasil foi assunto do raio-x de diversos participantes do reality show da Rede Globo. Enquanto Arthur Aguiar criticou a postura dos amigos por ceder a vitória para Linn da Quebrada, Gustavo elogiou os brothers.

“Dei o meu máximo, infelizmente aqui tem atletas profissionais aí, que é difícil competir com eles”, disse, e complementou: “Fiquei muito orgulhoso da atitude dos meus amigos aí com a Lina, muito feliz por ela também. Ela queria muito essa liderança, que nem todo mundo.”

Após o raio-x, os quatro estavam conversando na cozinha da xepa sobre os acontecimentos do dia anterior. Os finalistas relembraram os momentos finais da disputa.

“Teve uma hora que a Lina por muito pouco não soltou”, relembrou Paulo André. “Ela ia soltar, eu estava vendo, aí voltou. Aí a gente: ‘aê Lina!’ Ela tava ali, no limite.”

Saiba mais