BBB22: Gustavo é o eliminado da semana com 81,53% dos votos

Esta terça-feira (19) foi dia de eliminação no Big Brother Brasil 22 e, na reta final do jogo, o eliminado foi Gustavo, com 81,53% dos votos. Ele competia contra Paulo André e Eliezer, que continuaram na casa.





Gustavo entrou pela casa de vidro junto com Larissa, e só não foi para um paredão de todos que aconteceram após sua entrada no reality. O bacharel em direito se envolveu com Laís, inimiga de seus aliados, e mostrou seu lado emotivo no programa. Restaram Arthur Aguiar, Douglas Silva e Pedro Scooby, além de Eliezer e Paulo André.